2022/03/18 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يستطلع أسباب تفاقم الظاهرة بين الشباب ومختصون: العنف الأسري والمخدّرات والبطالة أهم دوافع الإنتحار بغداد – سعدون الجابري آفة الأنتحار أستفحلت بشكل كبير بعد عام 2003 وبدأت بالتصاعد سنة بعد أخرى ، وبحسب مختصين أن عام 2022 ستكون نسبة المنتحرين في البلاد قد تتعدى الـ 800 حالة! وهذه الظاهرة المميتة كانت محور حلقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((كلام الناس) يستطلع أسباب تفاقم الظاهرة بين الشباب ومختصون:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((كلام الناس) يستطلع أسباب تفاقم الظاهرة بين الشباب ومختصون:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).