2022/03/18 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العابدين يتمنّى التخلّص من عصبيته بيروت – الزمان كشف الممثل التونسي ظافر العابدين عن إعجابه الشديد بالممثلة السورية سلافة معمار ومحبته لها، متمنياً مشاركتها في عمل درامي والوقوف إلى جانبها.وأشاد عابدين في لقاء تلفازي (بالصداقة القوية التي تجمعه بالممثلة اللبنانية كارمن بصيبص والتي بدأت من مسلسل عروس بيروت)، معتبراً أن (الصداقة في الوسط الفني هامة […]

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