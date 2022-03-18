2022/03/18 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين والمرتزقة في الحرب على اوكرانيا – فاروق العجاج القيم الانسانية ليس لها حدود مصطنعة انما تنظمها وتفعل وجودها إلى ابعاد انسانية عميقة في مضاينها ودلالاتها والياتها حيثما تحتاجها المشكلات الانسانية لخدمة الانسان من غير تمييز لاي سبب كان وقد تتجاوز حدود الوطن وحتى الافكار المتناقضة معها استجابة للضرورات الانسانية التي تشكل عصب الحياة لكل […]

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