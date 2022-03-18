2022/03/18 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت وزارة الخارجية المغربية الجمعة "عاليا بالمواقف الإيجابية" و"الالتزامات البناءة" لاسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء الغربية، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة إسبانية لملك المغرب تفتح باب المصالحة بعد أزمة غالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة إسبانية لملك المغرب تفتح باب المصالحة بعد أزمة غالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).