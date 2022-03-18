بسبب خطط رفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب.. بيان إسرائيلي تحذيري لإدارة بايدن

2022/03/18 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، الجمعة، إدارة بايدن بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قوائم الإرهاب، محذرين من خطر هذه الخطوة على المواطنين الأمريكيين ودول المنطقة عامة

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