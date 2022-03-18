2022/03/18 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F_hP6vEduSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرة احتجاجية في كركوك على شح الوقود ومواطنون يقطعون شارعاً رئيسياً) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرة احتجاجية في كركوك على شح الوقود ومواطنون يقطعون شارعاً رئيسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).