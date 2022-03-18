تحديد موعد حسم اختيار رؤساء اللجان النيابية

2022/03/18 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، عن موعد حسم رئاسات اللجان النيابية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حسم اختيار رؤساء اللجان النيابية بمجلس النواب العراقي، له علاقة مباشرة بقضية تشكيل الحكومة الجديدة، فاختيار رؤساء اللجان سوف يتم ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف ان "النواب سيوزعون على اللجان، وستكون رئاسة اللجان حالياً مؤقتة للنائب الأكبر سناً داخل اللجنة"، مشيرا الى ان "اختيار رؤساء يحتاج الى اتفاق وتوافق بين الكتل والامر متعلق بقضية تشكيل الحكومة وتقسيم الوزرات بين الكتل والأحزاب، فاي جهة تأخذ وزارة لا يجب ان تأخذ اللجنة الرقابية المسؤولية عن عمل هذه الوزارة".

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