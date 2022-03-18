ارادات تتقصد بتعطيلها … الديوانية تعلق على مصانعها

2022/03/18 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

شكت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، من استمرار توقف المعامل والمصانع وتلكؤ العمل في عدد اخر في المحافظة ، وحملت جهات معنية.

وقال نائب محافظ الديوانية فارس وناس لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المعامل والمصانع في المحافظة بعضها متوقف نهائيا واخرى متلكئة".

واوضح، ان "هنالك ارادة موجودة لدى عدد من الوزارات تعمل على عدم تفعيل دور تلك المعامل والمصانع لاغراض معروفة".

واشار الى ان "هنالك جهات تعمل على اضعاف المنتوجات المحلية على حساب انعاش الاستيراد الخارجي وهذا العمل بعضه سياسي واخر اقتصادي، فلايعقل ان يتم ايقاف اهم مصانع أنتاج الإطارات في الديوانية ومصنع النسيج ومعامل الألبان ".

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