2022/03/18 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة ترصد 439 إصابة و 5وفيات بكورونا سامـراء تعتزم إنتـاج علاجات السرطان بغداد – ياسين ياس كشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن عن خططها المُستقبلية لإنتاج المستحضرات السرطانية ولأول مرة في العـراق .وقـال مدير عام الشركة خالـد محيـي علـوان في بيان تلقته (الزمان) امس إنَ (الشركة قيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة ترصد 439 إصابة و 5وفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة ترصد 439 إصابة و 5وفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).