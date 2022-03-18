بوتين يحدد شروط روسيا للاتفاق مع أوكرانيا

2022/03/18 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الكرملين في بيان، اليوم الجمعة، إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثة هاتفية، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.وقال الكرملين في بيان، إنه “بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا”.وذكر البيان أن “بوتين […]

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