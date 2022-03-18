2022/03/18 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلام عمليات بغداد: قواتنا الامنية تلقي القبض على عصابتين ،، احداهما لتزوير العملة الاجنبية واخرى تتاجر بالمواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد.١٨ شباط ٢٠٢٢ لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق شرق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من […]

ظهرت المقالة ببيان رسمي..



تفاصيل القبض على عصابتين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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