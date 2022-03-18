الاتّحاد الوطني الكردستاني: منصب رئاسة الجمهوريّة غير محسوم

2022/03/18 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم

الجمعة، أن منصب رئاسة الجمهورية لم

‏يحسم بعد.‏

وقالت عضو مجلس النواب عن الاتحاد

الوطني الكردستاني سوزان منصور،

‏لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن

"موقف الاتحاد

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