2022/03/18 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الوطني العراقي على نظيره

الزامبي بثلاثة أهداف لهدف واحد في

المباراة الودية التي أقيمت على ملعب

المدينة ببغداد بحضور 25 الف متفرج

وسجل الأهداف للمنتخب الوطني كل من

ضرغام اسماعيل في الدقيق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور 25 الف متفرج :المنتخب العراقي يتغلب وديا على نظيره الزامبي بثلاثية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور 25 الف متفرج :المنتخب العراقي يتغلب وديا على نظيره الزامبي بثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).