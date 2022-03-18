بايدن يكشف للرئيس الصيني تداعيات تقديم المساعدة لروسيا

2022/03/18 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للرئيس الصيني، شي جينبينغ، تبعات تقديم الدعم لروسيا في ظل غزوها لأوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي استمر لمدة ساعتين تقريبا بينهما، الجمعة

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