بالفيديو.. نشاط غير مسبوق لـ”شينوك الامريكي” في سماء العراق

2022/03/18 | 22:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … رصدت كاميرات هواتف احد المواطنيين نشاط غير مسبوق لطائرات شينوك الامريكي في تلال مخمور شمال العراق وهي تنتقل بين المناطق بارتفاعات منخفضة جدا في اشارة الى انها ذات حملات ثقيلة وسط حالة قلق من ان تكون تلك الرحلات تحمل ارهابيين او مواد لوجسيتية لهم خاصة وان تتم في مسارات متعرجة ضمن تلال […]

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