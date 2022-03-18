2022/03/18 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NMUYF-Eo0zY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لاتريد إيران تحقيق دولي بهجوم أربيل ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا لاتريد إيران تحقيق دولي بهجوم أربيل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).