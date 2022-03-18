الجامعة العراقية تشارك في مؤتمر ريمار العلمي الدولي للدراسات القانونية والسياسية في تركيا

2022/03/18 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شاركت الجامعة العراقية، اليوم الجمعة، ممثلة بمساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية الدكتور حسن فضالة التميمي، وعميد كلية القانون والعلوم السياسية الدكتور محمد حميد في المؤتمر العلمي الدولي للدراسات القانونية والسياسية- بالتعاون مع جامعة اسطنبول التركية وبرعاية اكاديمية ريمار للدراسات المعاصرة، في تركيا بمدينة اسطنبول وبمشاركة مجموعة واسعة من الجامعات العربية والعالمية وعدد كبير من الباحثين ولمختلف التخصصات.

والقى المساعد كلمة في افتتاحية المؤتمر تابعتها (بغداد اليوم) عبر فيها عن "شكره وامتنانه لرعاة المؤتمر الذي يعنى إلى تعزيز النشاط البحثي للعلماء والباحثين، ومناقشة التطورات الراهنة، وبحث الآفاق الجديدة لمختلف الموضوعات في مجال القانون والقانون الدولي والسياسي فضلاً عن فتح حوار علمي نقدي معمّق يضم عدد من المختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتدارس القضايا المهمة في مجالات اختصاصاتهم الدقيقة أو التي تجمع بين عدة اختصاصات".

وأشار التميمي "لجهود الجامعات التنسيقه في المشاركة والمبادرة العلمية في المؤتمر العلمي بما يحقق لجامعتنا مزيدا من التطور والازدهار في كافة المجالات على المستوى الأكاديمي والبحثي".

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