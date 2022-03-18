العراق يتغلب على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف

2022/03/18 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انهى المنتخب العراقي مباراته الودية امام منتخب زامبيا، اليوم الجمعة بفوز مرضي بنتيجة (3) - (1).

وجرت المباراة على اديم ملعب المدينة في بغداد بحصور 25 الف متفرج.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم منتخبنا بهدفين مقابل هدف واحد سجلها ضرغام اسماعيل في الدقيقة (10) واحمد ابراهيم في الدقيقة (24)، قبل ان يسجل لاعبنا المدافع سعد ناطق هدفا في مرمانا عن طريق الخطأ في الدقيقة 29.

وفي السوط الثاني سجل البديل امين حسين الهدف الثالث بلعراق في الدقيقة (77) من المباراة".

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