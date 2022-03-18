شرطة بغداد تعتقل 17 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة

2022/03/18 | 22:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم الجمعة، اعتقال 17 أجنبياً مخالفا لشروط الإقامة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنه “بناءً على معلومات توفرت لدى فوج طوارىء بغداد الرابع التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود دار يحوي عدد من الوافدين الاجانب مخالفين […]

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