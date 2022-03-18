2022/03/18 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيان الصيني قبل الأميركي أكد أن النزاعات العسكرية "ليست من مصلحة أحد" وأن الأزمة الأوكرانية "ليست أمرا كنا نود رؤيته"، في أصرح انتقاد علني من القيادة الصينية لغزوة بوتين، ويعكس دهاء بكين في مقاربتها للحرب وأيضا للتوازن السياسي والاقتصادي الدوليين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تخلت الصين عن فلاديمير بوتين؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تخلت الصين عن فلاديمير بوتين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).