اعتقال سبعة متهمين بحيازة المواد المخدرة في بابل

2022/03/18 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، القاء القبض على سبعة متهمين بحيازة المواد المخدرة في بابل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “بعملية نوعية أمنية، ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات […]

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