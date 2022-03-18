2022/03/18 | 22:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، صادرات العراق من التمور، داعية إلى إعادة فتح المصانع التحويلية.

وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم حسين في تصريح، إنّ "أسعار التمور تقدر بحسب أصنافها، وأنّ أغلب الدول المستوردة للتمور العراقية، هي دول الخليج العربي، ومنها قطر والإمارات والسعودية التي يقتصر استيرادها على بعض الأصناف فقط"، موضحًا أنّ "حجم الصادرات بلغ 600 ألف طن".

اقرأ/ي أيضًا: الزراعة تتحدث عن شركات عالمية تأخذ التمور وتعيده بعلب خاصة للعراق

وأضاف حسين، أنّ "وزارة الزراعة وجهت دعوات ومناشدات عديدة إلى وزارة الصناعة من أجل إعادة فتح المصانع التحويلية الخاصة بالمنتجات الزراعية، ومن ضمنها التمور، بغية تصنيع الدبس والخل وسوى ذلك، إلاّ أنّه لا توجد حتى الآن خطوة إلى الأمام بهذا الاتجاه، ما دفع وزارة الزراعة مؤخرًا لطرح فرص استثمارية، وقدمت التسهيلات المتعلقة بتخصيص الأرض والتسويق وتسلم حاصل التمور".

وأشار حسين، إلى ضرورة "حصول القطاع الخاص على إجازة لفتح المصانع بحسب قانون التنمية الصناعية"، مبينًا أنّ "الوزارة بانتظار حصول القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية لإنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية".

وتابع المتحدث، أنّ "دوائر البستنة التابعة لوزارة الزراعة تمتلك فرصة استثمارية، عبر إبرامها عقدًا مع شركة مستثمرة لإنشاء مختبرات للزراعة النسيجية بهدف إكثار النخيل، وخاصة الأصناف النادرة منها"، لافتًا إلى أنّ "العقد دخل حيز التنفيذ".

وأكّد حسين، أن "الشركة التي باشرت بعملها ستتولى إقامة مختبرين للزراعة النسيجية، وتم السماح لها باستيراد الفسائل التي تعد الأساس في الزراعة النسيجية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المشروع سينتج أعدادًا كبيرة من فسائل النخيل المنتجة نسيجيًا، الأمر الذي من شأنه إنعاش بساتين النخيل وزيادة مساحاتها".

اقرأ/ي أيضًا:

الزراعة تقدم إحصائية بأعداد النخيل في العامين الأخيرين

تسويق "التشريب" و"القوزي"..



لماذا تمنع الحكومة الخراف من السفر؟

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تصدير تمور إلى قطر والإمارات والسعودية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تصدير تمور إلى قطر والإمارات والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).