مدرب المنتخب الزامبي: وجدت الأمان التام في العراق

2022/03/18 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربَ مدرب المُنتخب الزامبي، الكرواتي اسانوفيتش، في مؤتمره الصحفي الذي أقيمَ اليوم الجمعة بعد نهايةِ مُباراة المنتخبين العراقي والزامبي، عن سعادته بالتواجدِ في بغداد.وقالَ الكرواتي اسانوفيتش: طيلة تواجدنا في العراق لم أجد إلا الراحةَ والاطمئنان، وشعرتُ بالأمانِ التام عكس ما يروج له، وكانت لي جولةٌ في بغداد يوم أمس شاهدتُ الجميعَ يعيش بهدوءٍ وسط […]

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