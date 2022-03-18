طهران تحول جزءا من اليورانيوم إلى مادة لتشخيص السرطان

2022/03/18 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران حولت جزءا بسيطا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مادة مهمة لتشخيص مرض السرطان وغيره، وهو ما ذكرته أيضا وكالة أنباء إيرانية.وقالت الوكالة في بيان إن إيران استخدمت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة لإنتاج ما أسمته “أهداف اليورانيوم عالي […]

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