وزير الخارجية يناقش مع نظيره الليتوانيّ موضوع العراقيين طالبيّ اللجوء في ليتوانيا

2022/03/18 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيره الليتوانيّ آخر التطورات في الحرب الأوكرانيَّة-الروسيَّة، موضوع العراقيين طالبيّ اللجوء في ليتوانيا.وذكرت الخارجية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال اتصال هاتفيّ تلقاه معاليه من وزير خارجيَّة ليتوانيا السيّد غابريليوس لاندسبيرغيس، يوم الخميس الموافق 2022/3/17، وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث العلاقات الثنائيَّة […]

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