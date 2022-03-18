هل استخدم الروس جسورا عائمة في أوكرانيا؟

2022/03/18 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في سيارة عليها شعار حرف Z؟ وهل استخدم الروس جسورا عائمة في أوكرانيا؟ وهل تعرض شيشانيون إلى التعنيف على يد الجيش الأوكراني؟

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