بشار الأسد وحاكم دبي يبحثان الحفاظ على وحدة سوريا وانسحاب القوات الأجنبية

2022/03/18 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دبي، العلاقات والتنسيق المشترك بين البلدين.وأكد بن راشد خلال اللقاء، أن الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة […]

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