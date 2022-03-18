2022/03/18 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9_UF8dN6DPg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فشل شركة ايرانية يشعل أزمة في كركوك !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فشل شركة ايرانية يشعل أزمة في كركوك !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).