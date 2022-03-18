2022/03/18 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فشل شركة ايرانية يشعل أزمة في كركوك !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9_UF8dN6DPg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فشل شركة ايرانية يشعل أزمة في كركوك !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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