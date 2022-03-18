2022/03/18 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zpBxW_GQk50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البدء بحملة إعمار وتأهيل لخط السكك الحديدية بين بغداد وغربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البدء بحملة إعمار وتأهيل لخط السكك الحديدية بين بغداد وغربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).