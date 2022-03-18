2022/03/18 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجع معدل الإصابات والوفيات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: J07yvGkzp9o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجع معدل الإصابات والوفيات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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