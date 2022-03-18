أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي

2022/03/18 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أشادَ مدرب مُنتخبنا الوطني، عبد الغني شهد، بجهودِ لاعبي المنتخب في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ بعد نهايةِ مواجهةِ العراق وزامبيا التي احتضنتها ملعبُ المدينة وانتهت بفوز منتخبنا بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.وقالَ شهد: لقد حققنا الفائدةَ المرجوةَ من هذه المباراةِ كونها جاءت في ظروفٍ ومتغيراتٍ صعبةٍ جرّاء قرار نقل مباراتنا من بـغــــداد الى ملعبٍ محايدٍ خارج العراق، لذلك فإن الفوز في الوقتِ الراهن يمنح لاعبينا دافعاً وحافزاً معنوياً، ويعيد روحيةَ المنتخب التي افتقدها في الفترةِ الماضية.وأشادَ شهد بمنتخب زامبيا كونه فريقاً ويلعب بأسلوبٍ مميزٍ وينقل كرات سريعة، بالإضافةِ الى القوةِ واللياقة البدنية العاليّة التي يمتلكها لاعبو منتخب زامبيا.وعما إذا ما كانت هذه المباراة كافيةً للوقوفِ على الجاهزيّة الفنية واختيار القائمة النهائية للاعبين قبل مواجهة الإمارات، أوضحَ شهد: أن مباراةً واحدةً غير كافيةٍ لكننا لا نخفي فائدةَ المواجهة وايجابياتها الفنية والتي لا يمكن البوحُ بها في الوقتِ الحاضر كون الوقت المتبقي قريباً على مواجهةِ الإمارات، ونحرصُ جميعنا كجهاز فني من مساعدين، بالإضافة الى المحللِ الفني، على تشخيصِ كل الجوانب الفنية وصولاً لموعدِ المباراة المُقبلة.وأضافَ شهد: لقد عمدنا على منحِ الفرصة لأكثر من لاعبٍ.وشكر القائمين على المباراةِ والجانب الزامبي من حيث الاتفاقِ بالسماح بالتغيير لستةِ لاعبين.



كما توجه عبد الغني شهد بالشكرِ للجماهير العراقيّة التي آزرت ودعمت لاعبي المنتخب الوطني طوال مُجريات اللقاء، وعكست لوحةً جميلةً من مدرجات ملعب المدينة.يذكرُ أن مدرب منتخب العراق، عبد الغني شهد، ومع نهايةِ المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب زامبيا، قد توجه إليه في قاعةِ المؤتمر، مهدياً له قميصَ منتخب العراق كنوعٍ من التذكار لهذه المواجهةِ التي جمعت المنتخبين.

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