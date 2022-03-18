الإمارات تستقبل بشار الأسد

2022/03/18 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المكتب الإعلامي في دبي إن بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استقبل الأسد، الذي أشار إليه البيان بـ"فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، وبحث معه "العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط".

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