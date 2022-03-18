دراسة تكشف اصابة “خطيرة” للنوم خلال النهار

2022/03/18 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بمناسبة اليوم العالمي للنوم..توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعتي هارفارد وكاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إلى أن القيلولة المنتظمة أو النوم خلال النهار يمكن أن تكون علامة تحذير على الإصابة بالخرف لدى كبار السن.مخاطر النوم خلال فترة الظهر ووجد الباحثون ما يسمونه “الحلقة المفرغة” بين النوم قيلولة بعد الظهر واضطراب سرقة الذاكرة، وذلك بعد تتبع […]

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