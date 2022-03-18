القبض على متهم بالإرهاب شرق الانبار

2022/03/18 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت فرقة الامام علي (ع) بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بالارهاب في سيطرة الصقور شرق الانبار.

وقالت الفرقة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من امن فرقة الإمام علي(ع) اللواء الثاني بالحـشد الشعــبي القت القبض على المتهم (س ع م) وفق احكام المادة 4 إرهـــاب في سيطرة الصقور ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".

واضافت انه " تم تسليمه الى الجهات المختصة".

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