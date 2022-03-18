لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية.. بشار الأسد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد ومحمد بن راشد

2022/03/18 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، في أول زيارة للأسد إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011

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