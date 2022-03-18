لأول مرة منذ سنوات.. بشار الأسد يزور الإمارات ويلتقي بقادتها

2022/03/18 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الرئيس السوري بشار اﻷسد، يوم

الجمعة، دولة الإمارات والتقى نائب

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي

الزيارة الاولى للاسد من سنوات.

وقالت الرئاسة السورية في بيان،

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