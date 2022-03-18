2022/03/18 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية من

مدينة كربلاء المقدسة ليلة النصف من

شعبان

تصوير: رضا الرسام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لقطات حصرية من كربلاء في ليلة النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لقطات حصرية من كربلاء في ليلة النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).