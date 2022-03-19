الحرب الأوكرانية وقطعنة الرأي العام - عبدالله عطية شناوة

2022/03/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة (( يا عمال العالم إتحدوا ــ في وقت السلم ــ وأنحروا رقاب بعضكم البعض في وقت الحرب )).



هكذا وصف فلاديمير أيليتش أوليانوف سياسة أحزاب (( الأممية الاشتراكية )) أي الأحزاب الديمقراطية الأجتماعية من الحرب العالمية الأولى.ورغم الأعوام المئة التي تفصلنا عن تلك الحرب، فأن الأحزاب التي فضحها أوليانوف، تواصل انتهاج ذات السياسة المسعرة للحروب خدمة لمصالح الأمبرياليات.



فالدعوة الى أحلال السلام في أوكر ......





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