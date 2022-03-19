كسب الحرب وخسارة النتائج السياسية - الفضل شلق

2022/03/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق سوف ينتصر بوتين في الحرب ثم يخسر نتائجها.



ربح نابليون حروب أوروبا وخسر نتائجها.



ربح هتلر وخسر النتائج.



نابليون رضي بالنفي.



هتلر انتحر.



بوتين لا ندري.



فاشيات تزدهر.



عصبيات دينية تتأجج.



أديان قومية.



مذاهب جديدة.



إلهيات غير عقلانية.



خجل العقل من نفسه.



لكل فريق متحارب قضية.



القضية ذات أولوية على الوجود.



الوجود هو الشعوب.



الدول قضايا.



الشعوب مغلوبة.



هي الوجود الذي يتعذّب ويتألم، ويُدفع الى الحرب.



ش ......





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