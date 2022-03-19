أمريكا ترد على تهديد روسيا باستهداف شحنات السلاح الموجهة إلى أوكرانيا

2022/03/19 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية تهديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده تعتبر أن أي شحنات سلاح تدخل أوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" لموسكو.

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