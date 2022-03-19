العراق يدعو إلى وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا

2022/03/19 | 00:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعرب العراق، الجمعة، عن قلقه إزاء تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها على دول العالم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الليتوانيّ غابريليوس لاندسبيرغيس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتأثيرات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنسانيّ، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصاديّة الكبيرة على دول العالم ومنها العراق".

وأعرب الوزير، وفق البيان، عن "قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانيَّة هناك، وأهميَّة الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، ووقف القتال وبما يحفظ الأمن في المنطقة وشعوبها".

وأوضح بيان الوزارة، أنّ الاتصال تضمن أيضًا "مناقشة موضوع العراقيين طالبيّ اللجوء في ليتوانيا وكيفية التعامل مع هذه الحالة الإنسانيّة، وتسوية أوضاعهم".

بدوره، عرض وزير الخارجيَّة الليتوانيّ وجهة نظر حكومته حول الحرب الدائرة وتداعياتها السياسيّة، والاقتصاديّة والإنسانيَّة، بحسب البيان.

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