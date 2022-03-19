بيت الشيوعيين .. بيت الشعب - زكي رضا

2022/03/19 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا أن يعقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمر صحفي لا تحضره وسائل أعلام الأحزاب الفاسدة ووسائل أعلام السلطة، هو شرف ما بعده شرف لعميد الأحزاب السياسية العراقية.



وأن تخرج قيادة الحزب ببيان تناشد فيه علاوة على رفيقاته ورفاقه وأصدقاءه ومؤازريه، جماهير شعبنا المكتوية بالفقر في أن تساهم ببناء بيت للحزب هو كما يقول المتنبي "إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ ....



فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ" فهل هناك شرف أكبر من أن ......





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