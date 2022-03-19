2022/03/19 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: ‏نحتفي في ذكرى ولادة الإمام المهدي بالأمل والخلاص للإنسانية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 00:23

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: ‏نحتفي في ذكرى ولادة الإمام المهدي بالأمل والخلاص للإنسانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: ‏نحتفي في ذكرى ولادة الإمام المهدي بالأمل والخلاص للإنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).