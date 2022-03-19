2022/03/19 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسكو متفائلة من المفاوضات وماكرون يهاتف بوتين طالبا سلامة المدنيين واشنطن- ا ف ب – مرسي أبو طوق موسكو -الزمان حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ من «عواقب» ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا في حربها على أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
وقال البيت الأبيض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يحذّر الرئيس الصيني من مد يد العون لروسيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال البيت الأبيض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يحذّر الرئيس الصيني من مد يد العون لروسيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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