2022/03/19 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭ ‬متفائلة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬وماكرون‭ ‬يهاتف‭ ‬بوتين‭ ‬طالبا‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬ واشنطن‭- ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‮»‬‭ ‬ستواجهها‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ساعدت‭ ‬جارتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الجمعة‭.‬ وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن‭ ‬يحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬من‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لروسيا‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن‭ ‬يحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬من‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لروسيا‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).