مَن مالك القرية الحقيقي؟

2022/03/19 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام عندما‭ ‬وصفوا‭ ‬ثورة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬بأنها‭ ‬حولت‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة،‭ ‬كانوا‭ ‬دقيقين‭ ‬في‭ ‬التوصيف‭ ‬وبتنا‭ ‬نستشعر‭ ‬تلك‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬انخرطت‭ ‬جميعها‭ ‬بإرادتها‭ ‬أو‭ ‬كنتيجة‭ ‬حتمية‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬تكوين‭ ‬ذلك‭ ‬العالم‭ ‬ووجوده‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬حتى‭ ‬عادت‭ ‬الدول‭ ‬جميعها‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬ضخ‭ ‬معلومات‭ ‬ومقومات‭ […]

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