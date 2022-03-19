بشار الأسد في الامارات.. ومحمد بن زايد:سوريا ركيزة أساسية في الأمن العربي

2022/03/19 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ -‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬ انهى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬للامارات‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لبلد‭ ‬عربي‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬وبعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬استغرقت‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬التي‭ ‬اكدت‭ ‬اجتماعه‭ ‬الى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ […]

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