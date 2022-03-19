ميسي يعود لقائمة الأرجنتين أمام فنزويلا والإكوادور

2022/03/19 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، الجمعة، قائمة منتخب "راقصي التانجو" لخوض مباراتي فنزويلا والإكوادور، بحضور ليونيل ميسي و7 شبان مزدوجي الجنسية، كأبرز المستجدات.ويعود ميسي إلى منتخب "الألبيسيليستي"، بعد أن غاب في الجولات السابقة أمام تشيلي وكولومبيا، للتعافي من فيروس كورونا.وتضم قائمة مزدوجي الجنسية 7 لاعبين، هم فرانكو وفالنتين كاربوني (إنتر ميلان)، لوكا روميرو (لاتسيو)، ماتياس سولي (يوفنتوس)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس باز (ريال مدريد) وتياجو جيرالنيك (فياريال).وتستقبل الأرجنتين، التي ضمنت التأهل بالفعل لبطولة كأس العالم في قطر 2022، فنزويلا في 25 مارس/آذار الجاري، على أن تزور الإكوادور بعد 4 أيام من هذا التاريخ.ثم ستبقى المباراة المؤجلة أمام البرازيل، في موعد لم يتم تأكيده بعد.وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 39 نقطة، تليها الأرجنتين بـ35، ثم الإكوادور (25) وأوروجواي (22) في منطقة التصفيات المباشرة.

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