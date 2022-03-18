حركة بابليون تحذّر المسؤولين في نينوى

2022/03/19 | 01:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باسم الله والحق والوطناننا للعراق والعراق وطننالقد قلنا وكررنا وجعلناها شعاراً لنا ، أن من دافعنا عنه بالدم لن نبيعه بالسياسة..للأسف، يعزّ علينا أنه بعد دهر من المعاناة والكفاح والظلم والتهميش،لا زلنا نحتاج لأن نرفع الصوت ونصرخ ضد الظلم والإقصاء.بعد كل فصول الأذية، بأنواعها، لا زال هناك من يرفض الإحتكام للقانون والعدل والحق في كل مركز من مراكز الدولة في نينوى،افه الفساد تفوق كل شيء في هذه المحافظه العزيزه على قلوبنا، وهناك ايدي كبيره تمنع أهل الرقابة من المساءلة ومن ممارسة مهامهم.اننا جربنا الاساليب كافة، بالطلب وبالتشديد وبالكلام للنهوض بهذه المحافظهولكن يبدو أننا لا زلنا نحتاج الى القوة العقليه والقانونيه وغيرها لنصل الى ادنى مطالب ابناء المحافظه

فليُعتَبَر هذا البيان بمثابة تحذير واستنكار شديد ومنه نرى العمل بالاتيأولاً: ندعو الى عدم ممارسة الإقصاء بحقنا في اداره المحافظه .

ثانياً: نرى ضروره محاسبه الفاسدين في نينوى

ثالثاً: نطالب بفتح ملفات الفساد والابتزاز جميعها

رابعاً :عدم احتكار العمل بالخدمات لجهات معينه واقصاء باقي مناطق المحافظة من الخدمات

خامساً : ندعو نواب نينوى الشجعان للوقوف بوجه الفساد والفاسدين في نينوى وابعاد الغرباء من المحافظه

سادساً : أن لم نجد استجابه لمطالبنا سوف نضطر لدعوة قواعدنا الجماهيرية للتظاهرات والاعتصامات وسيكون لنا اجراءات قانونيه وسياسيه وغيرها

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