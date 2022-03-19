الكاظمي يحذف تغريدة عن ميلاد الإمام المهدي

2022/03/19 | 01:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، تغريدة عن ميلاد الإمام المهدي عقب لحظات من نشرها عبر حسابه الرسمي ومكتبه الإعلامي.

ولم يتضح سبب حذف التغريدة التي نشرها الكاظمي بعد منتصف الليل.

وكتب الكاظمي في تغريدته المحذوفة، "نحتفي في ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) بالأمل والخلاص للإنسانية والتمسك بنهج الإصلاح والعدالة ومحو الفساد والظلم".

وأضاف الكاظمي، "نتقدم بالتهنئة لمقام المرجعية الرشيدة وكافة أطياف شعبنا العراقي والمجتمع الإسلامي والإنساني في هذا اليوم المبارك".

وسارع المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى حذف التغريدة من حسابه في تطبيق واتساب، لكن الوكالة الرسمية نشرت صورة للتغريدة مع اقتباس منها.

وعاد الكاظمي إلى نشر ذات التغريدة بعد نحو نصف ساعة دون أي تغيير.

ويحتفل المسلمون الشيعة سنويًا بذكرى ولادة الإمام المهدي، آخر أئمة أهل البيت الإثني عشر وفق المعتقد الإمامي، في الخامس عشر من شعبان.

ويؤمن المسلمون الشيعة بوجود الإمام المهدي على قيد الحياة، الغائب عن الأنظار منذ القرن الثالث الهجري، بوصفه "المخلص" الذي سيظهر في مرحلة ما لـ "يملأ الأرض قسطًا وعدلاً بعد أن تمتلئ ظلمًا وجورًا".

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بين الواقع والأسطرة

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