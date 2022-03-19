2022/03/19 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه إلى ماجدولينا ماريا ..



أوراق مخبأة ! يا قبلة الصبح , وزهر الأقحوانعصفورةُ الخريف ..غرّدتِ بعيداً عني بحرية , وأمان تحملين بعضاً من إسمي وبعضاً من دمي تحملين الجمال والحب البهيّ ..لوالدين تعاهداعلى الوفاءحظّكِ يا حفيدتي أن تأتي قبل الأوان قدري أن أعيشَ , ونعيشُ في أكثر من مكانقدرنا أن نتوزع في كل الأوطانيا وردة الصباح , لآلئ ومرجان قهوة الصباح ل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى ماجدولينا ماريا ..! - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى ماجدولينا ماريا ..! - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).